Josef Laufer premiéru muzikálu neuvede, dcera Ester promluvila

Zdroj: Profimedia

Josef Laufer už leží téměř dva roky v umělém spánku a jeho stav se bohužel zatím nezlepšuje. Jediná dcera hudebníka, Ester Lauferová, se rozhodla po měsících mlčení popsat, jak na tom její otec aktuálně je.

Josef Laufer v dubnu 2020 stihl dopsat svůj muzikál Ostrov pokladů a dva dny po dokončení díla nastoupil na plánovaný zákrok na chlopni. Během operace ale došlo k nečekaným komplikacím a lékaři museli zpěváka uvést do umělého spánku.

Od události uběhlo dlouhých 19 měsíců a stav Laufera se bohužel nezlepšuje. Kolegové čekali s muzikálem na autora a věřili, že se dočká konkurzu na výběr herců i premiéry, nakonec to ale vypadá, že uvedení hry proběhne bez něj.

Ostrov pokladů nakonec uvede Divadlo Broadway příští rok v březnu. Premiéra je naplánována na 22. březen 2022, jak prozradila Lauferova dcera Ester.

Lauferová zastoupila svého otce

"Doufala jsem, že muzikál táta zrežíruje sám a bude tu. Ostrov pokladů znám, znám ho zpaměti, znám texty i písničky. Jsem vděčná divadlu, že takhle rychle zareagovalo. Po covidu, po takhle těžké situaci v kultuře, divadlo uvede muzikál pro děti," prozradila Ester Lauferová webu super.cz.

Souhlas k uvedení díla dala dcera Josefa Laufera divadlu s tím, že by si to její otec takto přál.

"Pro tátu bylo nejdůležitější, aby tato hra byla co nejdříve na jevišti. Kdyby se teď měl rozhodovat on i v nemoci, určitě by to bylo takto," říká Ester.

Táta divadlu věří, říká Ester

Ester Lauferová je přesvědčená, že Oldřich Lichtenberg a další kolegové jejího otce projekt dotáhnou do zdárného konce a budou respektovat představy Josefa Laufera.

"Táta tomuto divadlu věří, považuje ho za svoji domovskou scénu. Panu Lichtenbergovi věří. Oni mají veškeré informace k tomu, aby muzikál uvedli tak, jak táta chtěl," dodala Lauferová pro výše zmíněný web.

Svého tatínka chce zastupovat na zkouškách, kam plánuje pravidelně docházet. O zdravotním stavu Laufera se ale bavit nechtěla.