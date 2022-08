Smutné narozeniny Josefa Laufera: Dcera mu u postele čte vzkazy a pouští hudbu

Zdroj: Profimedia

Dnes by Josef Laufer oslavil s rodinou 83. narozeniny, kdyby nešel na operaci, při které došlo k problému, díky němuž musel být herec uveden do umělého spánku a od té doby se neprobudil. Jsou tomu už tři roky.

Už dlouhé měsíce se proslýchá, že se stav herce s nezaměnitelným hlasem Josefa Laufera nemění a že stále zůstává v umělém spánku. Před časem to potvrdila jeho dcera Ester, která dorazila na oslavu dvacátého výročí Divadla Broadway.

Ester sice nejprve řekla, že bude o tatínkově stavu mluvit, až bude něco nového. Nakonec ale upřesnila, že se nic nezměnilo a tatínek je na tom stále stejně. Přesto však stále doufá v zázrak a věří, že se jednou probudí a ona mu bude moci říci vše, co se za dobu, kdy spal, událo.

Muzikál Ostrov pokladů se povedl, děti se na premiéře bavily, kolegové plakali

Ester se navíc v březnu dostavila na premiéru muzikálu Ostrov pokladů, který její tatínek napsal, ale jeho uvedení se nedočkal. Divadlo sice dlouhou dobu s premiérou čekalo a doufalo, že se zdravotní stav Laufera zlepší, ale když se nic nedělo, přistoupilo k uvedení muzikálu bez tvůrce. Souhlas místo něj udělila právě dcera Ester.

O to bylo vystoupení emotivnější, kolegové se smáli a plakali zároveň, to samé Ester, která za tatínkem roky chodí a stará se o to, aby o něj bylo pečováno co nejlépe. Po premiéře na něj byla dcera také náležitě pyšná, což nezapomněla okomentovat.

„Mám radost, že se to dětem líbilo, to je můj hlavní dojem. Ale byla bych ráda, kdyby to táta viděl. Já jsem tady za něj, jsem ráda, že se to uvedlo, že mají děti radost, ale nejvíce mě dojaly ty části, kdy se radovaly samy děti,“ svěřila pro Expres.

Uzdravení je v nedohlednu, dcera však stále doufá v probuzení

Ta sice věří a doufá, ale z jejích slov se dá vyčíst, že uzdravení tatínka je v nedohlednu. Takhle alespoň slíbila, že otci bude o celé premiéře v nemocnici vyprávět. Jistě bude mít i tak radost, že se děti bavily a že se vše povedlo přesně tak, jak by si herec přál.

Bohužel i jeho manželka Irena Greifová se nachází už delší dobu v soukromé LDN na Malvazinkách, tudíž musí Ester pendlovat mezi zdravotnickými zařízeními v podstatě denně.

Letos slaví Laufer v nemocnici již třetí narozeniny. „Narozeniny s ním určitě oslavím. Dělám to tak každý rok. Teď už to bude potřetí. Čtu mu vzkazy, povídám mu, co nového, vyprávím mu různé věci, kdo na něj myslí a podobně. A pouštím mu muziku," uvedla Ester pro eXtra.cz.