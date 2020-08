Přítel Josefa Laufera promluvil: Jeho stav se ani po probuzení nemění!

"Že je vzhůru rozhodně neznamená, že komunikuje, hýbe se, reaguje, a má se čile k světu. To vůbec ne. Je to ale dobrý signál, že má tuhý kořínek. A především je to naděje,“ prozradil webu Blesk zdroj ze zpěvákova okolí!

To samé potvrdila Lauferova kamarádka Jarmila Gerlová. "Možná je částečně při vědomí, ale to nic neřeší, prostě pořád spí. Je to blbý," tvrdí sboristka.

Nezbývá než doufat, že Josef Laufer předvede svou duši bojovníka a brzy se z dlouhého spánku vrátí do běžného života. Kolegové s ním počítají na premiéře jeho muzikálu v zimě, tak snad to hvězda stihne…