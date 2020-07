Drama u Josefa Laufera: Manželka je také v nemocnici, neviděli se čtyři měsíce!

Josef Laufer měl ještě před pár měsíci spousty elánu a rozdělané práce, vše ale změnila operace, ze které se neprobral.

Během zákroku na chlopni lékaři objevili díru, a museli zpěváka uvést do umělého spánku, ve kterém byl dlouhých sto třicet dní!

Před týdnem došlo k jistému posunu, Laufer je údajně při částečném vědomí, a rodina i přátelé věří, že se podaří lékařům nemožné a muzikant se brzy vrátí do běžného života. Zpěváka ale čeká po probuzení jedno nemilé překvapení, v nemocnici opět leží jeho manželka Irena Greifová!

Na Laufera manželka doma nečeká! Sama je aktuálně v nemocnici!

"Zpěvák je částečně při vědomí. To ale neznamená, že komunikuje, hýbe se, reaguje a má se čile k světu. To vůbec ne! Je to ale dobrý signál, že má tuhý kořínek, a především je to naděje," prozradil deníku Aha přítel Laufera.

Situace je obzvlášť náročná pro zpěvákovu dceru Ester, má totiž nyní starost nejen o něj, ale i svou maminku Irenu!

Greifová měla již v minulých letech vážné zdravotní problémy, prodělala toxický šok, po kterém zůstala dlouhé tři roky v nemocnici a Laufer ji celou dobu chodil navštěvovat, ačkoliv jeho žena vůbec nereagovala. "Vůbec nevím, co bude, musí mít čtyřiadvacetihodinovou péči," tvrdil tehdy zoufalý zpěvák. Nyní se role otočily, a pomoc své milované potřebuje on sám, jenže, Greifová na tom opět není zrovna nejlépe!