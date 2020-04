Co ji čeká a nemine! Po probuzení Laufera se dcera Ester nezastaví

„Máma je v rehabilitačním zařízení, takže to je taky komplikované. Samozřejmě tatínkovi můžu poslat akorát muziku a takové věci, ale jinak ta moje asistence je limitovaná, a tím pádem je to všechno komplikovanější,“ svěřila se Ester webu super.cz. Kvůli pandemii koronaviru se o ně nemůže starat tak, jak bych chtěla.

Pokud by se Laufer probudil, Greifová by mu mohla dát podporu spíše morální a na Ester by bylo všechno ostatní. Jistě by jí pomocnou ruku podali i jeho dlouholetí přátelé jako producent Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg nebo klavírista a někdejší kapelník Karla Gotta Pavel Větrovec.