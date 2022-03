Josef Laufer je stále v umělém spánku: Zpráva jeho dcery fanoušky nepotěší

Josef Laufer

Jsou to už dva roky, co herec Josef Laufer podstoupil na první pohled banální operaci srdce. Jenže během zákroku nastaly komplikace, v důsledku kterých lékaři umělce museli uvést do umělého spánku. Z toho se Laufer bohužel dodnes zcela neprobudil. Jeho fanoušci netrpělivě čekají na jakékoliv zprávy z nemocnice a doufají v zázrak. V ten ostatně doufá i dcera Laufera, Ester, která nejnovějšími informacemi obdivovatelům tatínka radost jistě neudělala.