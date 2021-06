Přes rok v kómatu! Josef Laufer přichází o obrovské peníze a jeho kolegové s ním

Josef Laufer je v kómatu od března 2020 a jeho stav se nijak závratně nezlepšil. Všechno přitom začalo rutinní operací, při které mu postupně začaly selhávat orgány. I když naději veřejnost už ztratila, jeho nejbližší pořád doufají, že se probudí. I proto na něj čekají s rozpracovanými projekty, zatímco jim utíkají peníze oknem.

Zpěvák hitu Sbohem, lásko, já jedu dál je ve společnosti oblíbený. Kam v minulosti přišel, tam vypukla třeskutá zábava. Navzdory věku dokázal hýřit téměř celou noc. Život si chtěl užít a ne ho prožít. Momentálně však nemůže nic.

Josef Laufer leží v kómatu už přes rok. Operace, při které se vyskytly komplikace, proběhla krátce před vypuknutím pandemie v Česku. Přesně v tu dobu se všechno zavřelo, a to včetně kulturních institucí. Nyní se pozvolna otevírá a Laufer by měl hrdě stát na pódiu, jelikož je spoluautorem unikátního projektu.

„Máme v plánu dětské představení, se kterým otálíme z etických důvodů. Je to Ostrov pokladů, které připravil, napsal písňové texty a měl režírovat Pepa Laufer, hudbu dělal Zdeněk Hrubý. Čekáme na Pepíka, že to dodělá, ale… Ale!“ svěřil se Aha! producent Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg.

Víra jeho nejbližší neopouští

„Mohli bychom to dokončit i bez něho, ale to z etických důvodů nechceme,“ dodal. Dětské představení by pozvolna mohlo začít vydělávat, ale jelikož nebude uvedeno, uteče spousta peněz oknem.

Konkrétně Hrubý má s Lauferem rozdělané dva muzikály a chtěl je s ním společně uvést. Robinson Crusoe už má daný termín, ale druhý muzikál nikoli.

„Pokud jde o ten druhý, Ostrov pokladů, stále se modlím za to, aby se můj spoluautor Josef Laufer probudil z umělého spánku a příští rok na podzim se mohl uvést,“ svěřil se již dříve Zdeněk Hrubý webu super.cz.

Přátelé na něj čekají

„Zasáhlo mě to hodně. Je nepochopitelný, jak se to mohlo stát,“ smutní Hrubý. „My jsme se před rokem potkali na jedné oslavě. On se mě zeptal, jestli nemám nějaký nápad na muzikál. Tak jsem mu řekl, že mám, protože jsem měl zrovna dopsaný jeden námět,“ vysvětloval v minulosti v pořadu Život ve hvězdách.

Hrubý je autor hudby a Laufer režisér. Lauferovi začalo být těžko, a tak musel na operaci. Nemohl pokračovat v práci, na které se tři čtvrtě roku podílel. „Já pevně věřím, že to dobře dopadne. Pojďme mu držet palce,“ vyzývá Hrubý všechny jeho kolegy.

