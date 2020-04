Josef Laufer a nové informace o zdravotním stavu: Poškození mozku?

Řídící pracovníci v oblasti péče o děti Ředitel/ka ZŠ a MŠ Horní Dubenky. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 32630 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky:, - odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - koncepce rozvoje a řízení školy v rozsahu max. 4 strany formátu A4, - doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, - PLNÉ znění vyhlášeného konkursního řízení včetně požadovaných písemností naleznete na webových stránkách zřizovatele : www.hornidubenky.cz, - přihlášky zasílejte nejpozději do 27.3.2020 do 12 hodin, - předpokládaný nástup je 1.8.2020 , Nabízíme:, - plat dle platových tabulek pro pedagogické pracovníky a dle praxe, - práci v prostředí malotřídní venkovské školy a školky, - zkušený tým pedagogických pracovníků, - možnost seberealizace, - podporu zřizovatele pro realizování rozvoje ZŠ a MŠ, - možnost přidělení bytu I. kategorie. Pracoviště: Základní škola a mateřská škola horní dubenky,příspěvková organizace, okres jihlava, 588 52 Horní Dubenky. Informace: Jan Lapeš, +420 567 374 259;724 224 836.

Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory) VEDOUCÍ STŘEDISKA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ JIČÍN. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Popis pracovní pozice: , Tým střediska pracuje metodami case managementu a psychosociální rehabilitace, aby podpořil zotavení lidí s dlouhodobou duševní nemocí, jako je schizofrenie nebo afektivní poruchy. , Vedoucí střediska zodpovídá za vedení odborného týmu, kvalitu poskytování služeb uživatelům sociálních služeb a organizaci chodu celého střediska., Nabízíme: , 1. Zajímavou, různorodou a smysluplnou práci v organizaci s otevřenou a kreativní firemní kulturou, 2. Kvalitní zaškolení a uvedení do organizace včetně akreditovaných kurzů, které Vás připraví na výkon práce, 3. Prostor pro tvořivost a seberealizaci, 4. Intenzivní metodické vedení, systém konzultací a externí supervize, 5. Pružnou pracovní dobu, možnost sick days a administrativní práce z domu, 25 dnů dovolené, 6. Služební mobil, PC a notebook, 7. Mzdu a osobní ohodnocení odpovídající pracovní pozici a kvalitě odvedené práce, Požadujeme: , 1. Vzdělání VŠ nebo VOŠ v oboru sociální práce a sociální pedagogiky, sociální a humanitární práce, sociálně právní činnosti, charitní a sociální činnosti apod. , 2. Řidičský průkaz skupiny B , 3. Trestní bezúhonnost , 4. Zodpovědnost a dobré komunikační dovednosti pro práci s lidmi s duševní chorobou, 5. Uživatelskou znalost práce s počítačem, Výhodou:, 6. Předchozí zkušenosti z oblasti sociální práce, 7. Zkušenosti s vedením týmu, 8. Organizační schopnosti, 9. Schopnost samostatné práce a rozhodování, 10. Schopnost týmové spolupráce, 11. Spolehlivost při plnění svěřených úkolů, 12. Otevřená komunikace, znalost svých hranic a práce s nimi, 13. Psychická odolnost, 14. Ochota učit se novým věcem, Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis a motivační dopis (co očekáváte od dané pozice a co můžete nabídnout) elektronicky na adresu marek.fiala@pdz.cz. Zasláním svého životopisu udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v?souladu se zákonem 101/2000 Sb. pro účely výběrového řízení.. Pracoviště: Péče o duševní zdraví, z.s. - středisko jičín, 17. listopadu, ďż˝.p. 1074, 506 01 Jičín 1. Informace: Marek Fiala, +420 777 119 214.