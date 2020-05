Důvod, proč to všechno zvládne! Takhle Laufer před operací mluvil o rodině

Poté, co mu při operaci srdce začaly před dvěma měsíci selhávat orgány, musel být Josef Laufer uveden do umělého spánku. Z toho ho lékaři zatím nemohou probudit, aby se jeho stav nezhoršil. Celá jeho rodina ale věří, že všechno dobře dopadne, a to zejména kvůli tomu, co po svých osmdesátinách řekl sám zpěvák.