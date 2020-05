Dopadne jako Schumacher? Laufer je v umělém spánku téměř dva měsíce!

Vzhledem k omezením kvůli pandemii koronaviru k němu dcera Ester nemůže. „Samozřejmě tatínkovi můžu akorát poslat muziku a takové věci, ale jinak ta moje asistence je limitovaná, a tím pádem je to všechno komplikovanější,“ řekla pro Top Star Ester.

Ta se do toho všeho stará ještě o maminku Irenu Greifovou, která je v rehabilitačním centru. „Máma je v rehabilitačním zařízení, takže je to taky komplikované,“ dodala Ester. Greifová v minulosti prodělala toxický šok a musela se všechno učit znovu, a to včetně chůze.