Laufer je v umělém spánku přes měsíc. Jak na tom bude, až ho lékaři probudí?

Pokud by se zdravotní stav Laufera zlepšil, musela by mu rodina zařídit speciální péči. Jen těžko říct, zda věci budou jako dříve. Spíše se dá předpokládat, že nikoli. Domácí asistentka by byla asi nevyhnutelná nebo by u tatínka musela být Ester 24/7.

V kombinaci s péčí o maminku by se z toho mohla zbláznit, takže v tomto případě přichází v úvahu opravdu placená asistence. Je taky už teď jasné, že v případě probuzení, si bude muset Laufer v nemocnici ještě nějakou dobu pobýt.