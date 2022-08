Josef Laufer je stále v umělém spánku: Dcera Ester se ale naděje nevzdává

Zdroj: Profimedia

Josef Laufer je více než dva roky v nemocnici v umělém spánku, jeho nejbližší ale stále věří, že se zpěvák jednou probudí. Dcera Ester po delší době prozradila, zda došlo u jejího otce k nějakému zlepšení.

Josef Laufer dlouhé měsíce bojuje s vážnými zdravotními komplikacemi, které se u něj vyskytly po operaci srdeční chlopně. Lékaři museli během zákroku uvést zpěváka do umělého spánku, ze kterého se dodnes neprobudil.

Dcera Ester ale stále neztrácí naději a věří, že jí otec vnímá a slyší, co říká. "Přečetla jsem mu nebo pustila všechny vzkazy od jeho kamarádů a kolegů. Pustila jsem mu gratulaci mámy a vyřídila všechny povzbuzující slova od fanoušků. Nemůže mi sice odpovědět, ale já cítila, že všechno vnímal," svěřila se minulý rok webu ahaonline.cz.

Kromě vzkazů prý pouští tatínkovi i jeho oblíbenou hudbu, dokonce i v angličtině. Věří totiž, že by jakýkoliv podobný impulz mohl zlepšit jeho stav, který se bohužel stále nezlepšuje.

Má smysl se snažit o zlepšení

Ester Lauferová stále věří, že se jednou její milovaný otec probudí.

"S tátou je to pořád stejný, ale stále bojuje a má chuť žít, a tak bojují lékaři i já," sdělila výše zmíněnému webu. "Dokud to nevzdá on, má smysl se snažit o zlepšení a věřit, že bude líp," dodala.

Na Josefa Laufera čekali dlouho i kolegové z divadla s uvedením jeho hry Ostrov pokladů. Premiéra nakonec proběhla v pražském Divadle Broadway 27. března. Všichni příznivci ale stále věří, že se hudebník jednou dočká a uvidí své velkolepé dílo na vlastní oči.