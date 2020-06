Všichni už myslí na nejhorší: Co může následovat po probuzení Laufera?

Portál topky.sk pro pro změnu hovoří o vegetativní stavu, do kterého se Laufer může probudit. Znamenalo by to, že už nikdy nebude jako dřív. „Je to zvláštní typ poruchy vědomí. Pacient má zachované některé funkce jako dýchání, srdeční akci, jeho oči sledují okolí, ale zrakové vjemy nevnímá,“ zní definice na webu.

Laufer měl přitom nasmlouváno nemálo kšeftů. Měl hrát v připravovaném snímku režiséra Tomáše Magnuska. Nejprve měl tedy úlohu zahrát Karel Gott, ale ten zemřel na akutní formu leukémie a Laufer je v nemocnici. Roli nakonec prý dostal Ladislav Frej.