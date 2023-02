Josef Laufer je třetí rok v umělém spánku: Rodina stále doufá v zázrak

Zdroj: Profimedia

Herec Josef Laufer leží už třetím rokem v nemocnici v umělém spánku. Do svých osmdesáti let vystupoval na různých akcích, připravoval muzikál a sršel vitalitou. Osudnou se mu stala plánovaná operace srdce, při které prodělal srdeční zástavu. Od té doby je v umělém spánku.

Ani po třech letech jeho rodina nevzdává myšlenky na to, že se Josef probere a bude žít normální život. Největší oporou je mu dcera Ester, která za ním dochází do nemocnice, mluví na něj a také mu pouští jeho oblíbenou hudbu. Šance na to, že se probere a bude žít opět plnohodnotný život, jsou ovšem mizivé.

Lítost Krampola

„Je to hrozné, jak Pepa skončil. Je mi ho strašně líto. Bezvadný kluk, tohle si nezasloužil. Já jsem od přírody optimista, stále věřím ve šťastný konec, ale co jsem slyšel, moc dobře to nevypadá,“ povzdechl si Lauferův kamarád herec Jiří Krampol. „Když jsem měl jít na operaci kolen, hodně jsem to s ním konzultoval, protože on ten zákrok podstoupil a dobře to dopadlo. Strašně moc mu držím palce a myslím na něj. Před pár lety jsme si spolu měli zahrát ve filmu Stáří není pro sraby. Moc jsem se na něj těšil, ale pak se mu to stalo a jeho role musela být přeobsazena,“ řekl lítostivě herec pro ShowTime.

Úmrtí manželky

Díky svému zdravotnímu stavu Laufer ani netuší, že umřela jeho manželka Irena Greifová. Slavná a uznávaná výtvarnice měla dlouhodobé zdravotní problémy. Před šesti lety dokonce upadla do toxického šoku, tehdy přežila jen zázrakem. V minulém roce ji trápily zdravotní problémy a bez stálé péče se už neobešla. Poslední měsíce života tak trávila v soukromém pečovatelském domu na Malvazinkách.

Muzikál Laufera

Ještě před tím, než Laufer podstoupil operaci, stihl napsat rodinný muzikál Ostrov pokladů. Jeho premiéry se už bohužel nedočkal. „I kdyby nám tehdy premiéru ale neposunul covid, tak bychom ji přeložili na pozdější termín. Kvůli Pepíkovi. Pevně jsme věřili, že se nám probudí, a čekali jsme na něho,” prozradil pro Blesk Oldřich Lichtenberg, produkční muzikálu. Se souhlasem dcery Josefa Laufera Ester hru dokončili a nacvičili.