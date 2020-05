Josef Laufer přichází o svaly! Skončí na vozíčku?

Dle výše zmíněného serveru je umělý spánek pro Josefa Laufera velice nebezpečný, mohl by totiž zcela přijít o aktivní svalovou hmotu!

Běžný úbytek svalů v tomto stavu je cca 300 gramů na den! Za dobu, co je zpěvák hospitalizovaný, by to dělalo neuvěřitelných 18 kilogramů, při čemž zdravý jedinec vlastní kolem 24-30 kilogramů!

To by mohlo znamenat po probuzení veliký problém, Laufer by totiž mohl ztratit některé základní funkce jako chůzi, drobnou motoriku, či další hrůzy! Nezbývá než doufat a modlit se, aby se hvězda co nejdříve probudila! Zatím ale z nemocnice bohužel žádné dobré zprávy nepřichází…