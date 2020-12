Lauferova dcera má o tatínka strach, vánoční zázrak se nekoná

„Mým hlavním cílem ale je, aby se rodiče dostali domů skutečně až ve chvíli, kdy to bude pro jejich zdraví opravdu dobré. Rozhodně nechci, aby šli domů co nejdřív, ale až když to skutečně půjde,“ říká Ester, která se o rodiče svědomitě stará a zařizuje jim péči.

„Nechci udělat žádnou chybu, ohrozit je. Moje jediné vánoční přání je vlastně to, aby byli maminka i tatínek v pořádku. Přeju si to každodenně, je to momentálně i můj jediný cíl. Lidí, jako jsem já, o kterých se neví a nepíše a také mají strach o své rodiče, je ale spousta,“ podotýká Ester.