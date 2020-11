Josef Laufer bojuje jako lev: Po měsících v kómatu dělá pokroky

Pandemie koronaviru jí však návštěvy komplikovala. „Samozřejmě tatínkovi můžu akorát poslat muziku a takové věci, ale jinak ta moje asistence je limitovaná, a tím pádem je to všechno komplikovanější,“ řekla již dříve pro Top Star Ester.

Ta to má nyní opravdu složité, jelikož se do toho stará ještě o svoji maminku. „Máma je v rehabilitačním zařízení, takže je to taky komplikované,“ dodala Ester. Maminka Ester a zároveň manželka Josefa Laufera prodělala v roce 2016 toxický šok.