Josef Laufer je na tom pořád stejně, jeho dcera Ester ale naději neztrácí

Jsou to už neuvěřitelné dva roky, co herec Josef Laufer leží v nemocnici v umělém spánku. Než se tak stalo, usilovně pracoval na scénáři a textech ke svému muzikálu Ostrov pokladů. I když vedení Divadla Broadway několik měsíců čekalo, neboť všichni doufali, že se Laufer brzy probudí a zhostí se i režie zmíněného představení, nakonec se souhlasem jeho dcery Ester hru přivedli k životu bez něj. Muzikál si nyní konečně odbyl svou premiéru. A byla to pochopitelně Ester, kdo Laufera na uvedení zastupoval.

Josef Laufer před sebou měl před dvěma lety ještě mnoho pracovních nabídek a nikoho by ani ve snu nenapadlo, že se jich bude muset vzdát. Herec nastoupil do nemocnice kvůli banální operaci srdce. Během té ale nastaly neočekávané komplikace, v důsledku kterých jej museli lékaři uvést do umělého spánku. A ani po mnoha měsících se umělec zcela neprobudil. Nemůže se hýbat, komunikovat a není ani schopen sám přijímat potravu. Jeho dcera Ester, která jej v nemocnici často navštěvuje, ale věří, že ji otec vnímá.

Už nemohli dál čekat

Všichni v Divadle Broadway čekali a doufali, že se Josef Laufer, který napsal muzikál Ostrov pokladů, brzy probudí a, jak sám chtěl, usedne do režisérského křesla. „Máme v plánu dětské představení, se kterým otálíme z etických důvodů. Je to představení Ostrov pokladů, které připravil, napsal písňové texty a měl režírovat Pepa Laufer, hudbu dělal Zdeněk Hrubý. Čekáme na Pepíka, že to dodělá, ale… Ale!” nechal se pro Aha! tehdy slyšet Oldřich Lichtenberg, který se chopil produkce muzikálu. Vznik představení pozastavila také pandemie koronaviru. Když ale situace umožnila znovuotevření divadel, tvůrci se dohodli s dcerou Josefa Laufera, Ester, že muzikál natrénují a představí bez něj.

Měl by radost

Nakonec se právě na premiéře Ostrova pokladů objevila jeho dcera, která tatínka zastupovala. A z práce celého týmu byla nadšená. „Mám radost, že se to dětem líbilo, to je můj hlavní dojem. Ale byla bych ráda, kdyby to táta viděl. Já jsem tady za něj, jsem ráda, že se to uvedlo, že mají děti radost, ale nejvíce mě dojaly ty části, kdy se radovaly samy děti,” nechala se Ester slyšet v rozhovoru pro web Expres.

Ta ani po takřka nekonečné době, kdy se její tatínek nachází v umělém spánku, nepřestává doufat v zázrak. Zatím se ale stav Josefa Laufera nijak nelepší. Naštěstí se ale ani nezhoršuje. „Až nastane další změna, budu ráda o tom informovat, ale všichni věříme ve šťastný konec,” uvedla Ester.