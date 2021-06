Josef Laufer je stále v nemocnici: Nečekaná změna terapie i podpora kolegů!

Josef Laufer už více než rok bojuje o život v nemocnici, kam šel původně na banální zákrok na chlopni. Lékařům se zatím nepodařilo zpěváka probudit do úplného vědomí, a tak zkouší nové možnosti. Lauferovi kolegové navíc zkouší hlasovou terapii a věří, že se jejich kamarád brzy dostane bez trvalých následků domů!

Josef Laufer byl ještě na začátku minulého zdravý jako rybička a věnoval se naplno psaní svého muzikálu pro děti Ostrov pokladů. Hudebník měl v březnu naplánovaný zákrok, který se nečekaně změnil v noční můru.

Během operace se Lauferovi zastavilo srdce a tým lékařů ho musel uvést do umělého spánku, ve kterém pak strávil dlouhých 130 dní.

Ani po probuzení ale není zpěvák a herec schopný plně vnímat okolí a zůstává i nadále pouze při částečném vědomí. Ze slov jeho přátel vyšlo najevo, že se jeho stav poslední měsíce nezlepšuje. Přesto se ale nejbližší Josefa Laufera nevzdávají naděje.

Lékaři zkouší nový postup, přestali s pokusy o probuzení Laufera

Přítel Josefa Laufera z Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg nedávno přiznal, že lékaři zvolili u zpěváka novou taktiku v jeho léčbě. Po neúspěšných pokusech nechávají jeho probuzení takzvaně na přírodě.

"Je to pořád stejné, což upřímně dobře není. Po úvodních pokusech ho vzbudit ho nechávají na samovolný pokus, jestli se vzbudí. Zatím se to nelepší a já jsem hodně smutný z toho, že to trvá takhle dlouhou dobu," prozradil producent webu TN.cz.

I když zatím nedochází ke zlepšení Lauferova stavu, kolegové odmítají uvést premiéru jeho plánovaného muzikálu dřív, než se hudebník dostane z nemocnice. Aby se proces urychlil, rozhodli se mu nahrát audio vzkazy.

Zpěvákova dcera Ester dovezla otci do nemocnice vzkazy od kolegů

Oldřich Lichtenberg zmíněnému webu popsal, jak se s kolegy snaží zlepšit stav Josefa Laufera. Společně s herci z divadla nahráli vzkazy, které Ester Lauferová dovezla svému otci a pravidelně mu je pouští.

"V divadle jsme mu nahráli vzkazy, které tam Ester doručila. Takže má přístroj, kde mu hrajeme, zpíváme, mluvíme na něj. Má namluvené vzkazy, dávají mu to na uši. Snažíme se ho alespoň takhle povzbudit. Jestli to slyší, nevím. Přeju si, aby jo," svěřil se producent a kamarád Laufera.

Zda bude ale hlasová podpora kolegů dostačující na probuzení Josefa Laufera, to ukáže až čas. Zatím nezbývá, než se za něj modlit a věřit v zázraky.

Josef Laufer se proslavil nejen u nás, ale i za hranicemi