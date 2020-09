Jak je na tom Laufer po čtyřech měsících v kómatu? Za jeho stav může narkóza

Josefu Lauferovi je jedenaosmdesát let a vždy byl plný energie. Záviděli mu ji i kolegové z Divadla Broadway, kde vystupoval do poslední chvíle. Tedy do té chvíle než šel na operaci. Jak známo, starším lidem nedělá narkóza dobře a to byl možná ten kámen úrazu.

Laufer se z ní bezprostředně po operaci neprobral. „Při operaci kolene mu zkolabovalo srdce. Lékařům se ho podařilo nahodit, ale museli ho uvést do umělého spánku,“ cituje Blesk svůj zdroj. Zpěvák hitu Sbohem, lásko, já jedu dál se však nevzdává a po čtyřech měsících se probudil.