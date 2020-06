Josef Laufer: Zpěvák poslouchá muziku! Nové naděje?

"Posílali jsme mu do nemocnice i vzkazy do sluchátek. Já jsem přidal i písničky z toho muzikálu, prý by je mohl vnímat," překvapil Hrubý informací, kterou řekl výše zmíněnému webu.

Dle jeho tvrzení je možné, že Josef Laufer by mohl vnímat podněty zvenčí. Více ale bohužel neprozradil.

Nezbývá než doufat, že se zpěvák brzy z umělého spánku probudí a následky po dlouhé době na lůžku budou minimální…