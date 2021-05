Josef Laufer: Stane se zázrak a zlepší se jeho stav? Karty odpověděly!

Oblíbený herec a muž s nezaměnitelným hlasem, Josef Laufer, už je déle než rok na pokraji života a smrti. Během běžného zákroku mu přestalo fungovat srdce a museli ho uvést do umělého spánku. V něm je bohužel doteď. Mohou jeho blízcí věřit v zázrak?

Když šel před čtrnácti měsíci oblíbený herec na běžný zákrok do nemocnice, netušil, že už se z ní nevrátí. Během operace mu totiž přestalo fungovat srdce. Lékaři ho sice zachránili, ale museli ho uvést do umělého spánku, z něhož se dodnes neprobral.

Poslední informace o jeho zdravotním stavu vynesl na veřejnost jeho blízký kamarád, který ho navštěvuje, Zdeněk Hrubý. Ten pro web TN.cz prozradil, že jeho stav je stále stejný.

„Je to pořád stejné, vůbec nic se nezměnilo. Je pořád v nemocnici a je to pravděpodobně nějaké kóma,” posteskl si. Nikdo vlastně pořádně netuší, co herci je. Navíc se teď v době pandemie za ním nesmělo ani chodit do nemocnice na návštěvy, takže to bylo pro rodinu a blízké velmi těžké.

Banální zákrok se změnil v noční můru

„Vůbec se k němu nedostanu a nedostal jsem se za celý ten rok,” řekl Hrubý, který minulý rok s Lauferem pracoval na novém muzikálu. Navíc byli kamarádi. I jemu Josef řekl, že jde v pátek na banální zákrok, byl mu diagnostikován defekt síňové překážky, jenž by mu mohl v budoucnu způsobit mozkovou příhodu. Tudíž by herci měli lékaři zavést katétr a měl být v pořádku. Bohužel se mu po opraci už nikdo nedovolal.

Laufer je od té doby v podivném stavu, kdy prý podvědomě poslouchá, ale jinak je zcela závislý na péči lékařů. „Tatínek už vnímá přítomnost, jinak je ale situace prakticky stejná. Jde to opravdu všechno strašně pomalu,” prozradila jeho dcera, která ho pravidelně navštěvuje, Blesku.

Nikdy neztrácejte naději

Na to, zda se to s Josefem Lauferem zlepší, jsme se zeptali vědmy Michaley Kudláčkové, která si na jeho zdravotní stav vyložila karty.

"Stav pana Josefa Laufera není rozhodně dobrý, to je víc než jasné. Nikdy se ale nesmí ztrácet naděje. Zázraky se nedějí jenom mezi svatými, ale i v životě se občas nějaký objeví, proto by měli jeho fanoušci a blízcí stále doufat."

