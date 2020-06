Josef Laufer téměř tři měsíce v umělém spánku. Dopadne jako Kája Saudek?

Josef Laufer byl ještě před třemi měsíci plný života, pracoval na novém muzikálu pro děti a plánoval letní koncerty, vše ale zarazila původně zcela banální operace na chlopni!

Při zákroku došlo ke komplikacím a lékaři museli Laufera uvést do umělého spánku, ve kterém je k dnešnímu dni téměř tři měsíce!

Vzhledem k tomu, že se zatím zpěvák neprobouzí, hrozí podobný scénář jako kdysi byl v případě Káji Saudka! Ten upadl do vegetativního stavu! Co by tato diagnóza pro Laufera znamenala?