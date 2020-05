Josef Laufer: Koncert s Frankem Sinatrou a divoký příběh rodiny!

Zkušenosti před kamerou získal poprvé Josef Laufer ještě v dobách studií v povídkovém filmu Strakatí andělé. Do povědomí českých diváků se ale dostal díky roli kytaristy ve Starcích na chmelu. Jako herec to dotáhl až do národního divadla, kde hostoval v roce 1969 s Waldemarem Matuškou v komedii Na pravici.

Zpěvák měl ale odjakživa sen, dobít New York, což se mu málem skutečně v sedmdesátých letech splnilo. Laufer dostal nabídku od samotného Franka Sinatry, ale náměstek ředitele Pragokoncertu se rozhodl mu příležitost pokazit a to se mu také podařilo! Pepík nakonec nikam nejel.

Přes to se mu podařilo dosáhnout obrovských výsledků. Sen o New Yorku si splnil ale až počátkem devadesátých let, když režíroval Velkou broadwayskou show a následně s ní jezdil tři sezony po celé Evropě. Do Čech se ale Laufer stále vracel, hlavně za svou životní láskou Irenou Greifovou, kterou si v roce 1968 vzal, a zplodil s ní svou jedinou dceru, Ester!