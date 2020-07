V zahraničí se obávají nejhoršího: Laufer už by se nikdy nemusel probudit!

Portál topky.sk pro změnu hovoří o tom, že by se Laufer mohl probudit do takzvaného vegetativního stavu. „Je to zvláštní typ poruchy vědomí. Pacient má zachované některé funkce jako dýchání, srdeční akci, jeho oči sledují okolí, ale zrakové vjemy nevnímá.“ Rodina doufá, že k tomu nedojde a probudí se jako člověk, co jen dlouho spal.