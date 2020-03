Porotce Peče celá země Josef Maršálek: Dnes bychom mouku už nesehnali!

I když Maršálek není zrovna přísný kritik, a naopak se v soutěži vždy snaží vyzdvihnout povedené části výrobků, obecně mu v Čechách vadí jedna věc, a to jsou levné suroviny, kterými se snaží pekaři nahradit ty kvalitní.

Snaha ušetřit nakonec finální výrobek podle slavného porotce pokazí a každý kdo má chuťové buňky musí poznat rozdíl!

"Náhražky, používání polotovarů, používání ingrediencí, které sem nepatří, dovolily českému cukráři zlenivět. Nejvíce ze všeho mi ale vadí nepravda, takže když přijdu do cukrárny a cukrář, nebo ten prodávající mě přesvědčuje o tom, že dostávám opravdu větrník s pravou šlehačkou a nebo že je to opravdu máslový věneček. Jenže já už od pohledu vidím pravý opak, tak tohle je to, co mně neuvěřitelně vadí. Mně to vadí do té míry, že bych vyletěl z kůže," řekl Maršálek svůj názor pro Seznamzprávy.cz.