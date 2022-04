Josef Náhlovský měl 16 let přítelkyni, poslední chvíle ale trávil s exmanželkou

Zdroj: Profimedia

Přestože posledních 16 let svého života věnoval své milované partnerce Janě Holé, krátce před svým skonem trávil spoustu času se svou bývalou manželkou, která mu byla v nejtěžších chvílích velkou oporou. Proč mu nebyla na blízku právě jeho druhá láska, zůstává záhadou. Mluví se však o tom, že se bavič krátce před svou smrtí se sympatickou ilustrátorkou rozešel.

Josef Alois Náhlovský měl ve svém životě dvě velké lásky. Jednou z nich byla jeho bývalá manželka Marie, druhou pak ilustrátorka Jana Holá, se kterou bavič udržoval poměr dlouhých šestnáct let. Nejenže se milovali a bydleli pod jednou střechou, ale dokonce spolu i pracovali. Jana Holá totiž například ilustrovala jeho knihu Vykutálený pohádky, kterou všestranný umělec vydal v roce 2017. Se svou partnerkou Náhlovský žil v jedné domácnosti, dle jeho slov ale o úplně vážnou známost nešlo.

Je to takové volnější

Ještě na začátku letošního roku o Janě Holé Náhlovský v rozhovoru pro Expres mluvil. „Ano, mám přítelkyni. Jmenuje se Jana, živí se jako portrétistka a žijeme spolu asi šestnáct let. Je to mezi námi ale takové volnější. V manželství je vše společné, nám se stačí občas se vidět,” prohlásil na adresu své lásky bavič. Právě volnost ve vztahu mu evidentně vyhovovala. Možná i to bylo důvodem, proč se podruhé už nikdy neoženil.

Krach vztahu?

I když vztah Josefa Aloise Náhlovského a jeho partnerky Jany Holé nebyl úplně běžný, navzájem se milovali a bylo jim spolu dobře. O tom ostatně svědčí i to, jak dlouho láska trvala. Po šestnácti letech společného soužití ale přišel zvláštní zvrat. Jak totiž informoval web eXtra.cz, Jana Holá podle všeho nebyla tou, kdo seděl u nemocničního lůžka Náhlovského krátce předtím, než naposledy vydechl.

„Říkal, že už s ní není ve vztahu, pouze bydlí v jeho domě. A na konci se o něj v Ústí nad Labem starali exmanželka Marie Náhlovská a bratr,” uvedl pro zmíněnou redakci zdroj z okolí legendárního baviče. Na začátku roku přitom byl podle všeho vztah Náhlovského a Holé zalitým sluncem. K rozchodu tak zřejmě muselo dojít jen pár týdnů předtím, než se bavič odebral do uměleckého nebe.