Boxer z filmu Pěsti ve tmě je po smrti! Mohl do Hollywoodu, zemřel sám a nemocný

Zájem o něj měli i v zahraničí, kde si zahrál v několika seriálech. Pak zasáhla krutá nemoc a herec se stáhl do ústraní. Pobýval v rodných Českých Budějovicích a před kameru už se nepostavil.

„Věnoval jsem se archeologii. U Budějovic je Keltské oppidum, kde jsem zrovna byl. Začalo strašně pršet a my jsme se potřebovali někde schovat. Šli jsme do kravína, kde zrovna dojičky dojily krávy a jedna mi nabídla, zda se nechci napít mléka a já jsem to bohužel udělal. Po třech dnech jsem měl horečky a pak zjistili, že to byla klíšťovka,“ popsal Nedorost v pořadu 13. komnata, jak se nakazil v roce 1997.

Josef Nedorost byl prototyp fešáka

Zdroj: Reprofoto/13. komnata

V tu dobu byl Josef Nedorost na vrcholu slávy a dostával jednu roli za druhou. Choroba ho v hereckém povolání postupně omezovala. Odborně řečeno měl meningoencefalitidu.

Je to virové onemocnění a nemoc může být smrtelná. Člověk nezná čas a nepoznává členy rodiny. „Omdlel jsem doma a ztratil jsem souvislosti,“ svěřil se Nedorost s tím, jak se u něj nemoc projevila. Zhoršila se mu paměť a pociťoval změny nálad. Choroba totiž poškozuje nervy.