Josef Rychtář dal souhlas k pokračování minisérie Iveta: Pokud mě osloví, pomohu

Minisérie Iveta pojednávající o začátcích kariéry Ivety Bartošové bude mít pokračování. To by mělo vyobrazit tragický konec života zpěvačky. Na přípravě se podílí dokonce i sám vdovec Josef Rychtář, který je vůči první řadě velice kritický.

Fanoušci Ivety Bartošové se mají na co těšit. Druhá řada minisérie o životě známé zpěvačky je totiž v procesu, jak prozradil vdovec Josef Rychtář magazínu Sedmička.

Zatímco v prvních dílech diváci mohli vidět dospívání a rychlý start hvězdné kariéry Ivety Bartošové, pokračování by se mělo soustředit na druhou polovinu jejího života, která už tak veselá nebyla. Neměl by chybět zpěvačky věčný boj s bulvárem, manželství s Josefem Rychtářem, neodbytný ctitel Zdeněk Macura a sebevražda, kterou se zoufalá hvězda rozhodla spáchat skokem pod vlak.

"Já jsem jednal s producentem a režisérem. Byli za mnou. Mně samozřejmě nepříslušelo se vyjadřovat a dávat souhlas k natáčení, které se týkalo pana Sepešiho. Tuhle dobu jsem prostě nezažil. Dal jsem ale souhlas k tomu, že by to mělo samozřejmě pokračovat. Bohužel až k tomu nešťastnému dni, kdy Ivetka svůj život ukončila. Možná mě ještě osloví, abych jim poskytl nějaké informace o mém soužití s Ivetkou. Nicméně jsem k tomu dal souhlas a řekl, že proti tomu nic nemám. To je teď spíš otázka na producenta a režiséra, jak to obsadí dál a co se bude dít. Do toho já mluvit nebudu. Ani mi to nepřísluší. Maximálně mohu poskytnout nějaké informace a zážitky, které jsem s Ivetkou prožil. Pokud mě osloví, samozřejmě jim pomohu, ale je to zatím vše otevřené," prozradil detaily vdovec Josef Rychtář, který ačkoliv chce na druhé části spolupracovat, s prvními třemi díly vůbec spokojený nebyl.

Herci vzhledově nesedí

Podle Josefa Rychtáře si mohli tvůrci minisérie dát více záležet na obsazení. Roli zpěvačky ztvárnila herečka Anna Fialová a Petra Sepéšiho si zahrál Vojtěch Vodochodský, syn Ivana Vodochodského.

"Bohužel musím odpovědět, že se mi ta první část minisérie nelíbila. Televize Nova tomu dělala nějaké promo. Já jsem si říkal, že jestliže televize Nova uvádí pořad Tvoje tvář má známý hlas, kde dokážou některé účinkující tak nalíčit a namaskovat, že jsou opravdu věrohodní od toho interpreta, tak jsem se na obsazení Ivety těšil. Musím ale říct, že mi ti herci, kteří ztvárnili Ivetku a pana Sepéšiho, k tomu vzhledově nesedí. Nezlobte se na mě," postěžoval si Rychtář zmíněnému webu.

"Já vím, že se někdo těžko hledá. Ivetka byla originální a jedinečná. Dovolím si ale tvrdit, že pokud by se tomu věnovali a dali tomu čas, našel by se někdo, kdo by byl vhodnější. Nejde o to, že by to špatně zahráli. To vůbec ne. Také nevím, kde čerpali všechny ty informace. Ivetka je totiž bohužel po smrti a pan Sepéši taky. Takže měli možná nějaké informace od paní Bartošové, která samozřejmě pana Sepéšiho v tom daném období zažila. K tomu já se nemohu vyjadřovat a nevím, do jaké míry je ten příběh pravdivý. Takže já jsem moc nebyl spokojený s tím obsazením. Tak to je," dodal.

