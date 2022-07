Josef Rychtář plánuje svatbu: Vezme si fanynku Ivety Bartošové

Zdroj: Profimedia

Vdovec po Ivetě Bartošové, Josef Rychtář, sice dříve mluvil o tom, že se už nikdy nezamiluje, čas ale zjevně rány na duši ze smrti zpěvačky zahojil. Jak totiž podnikatel přiznal webu Aha!, už čtyři roky se po jeho boku objevuje partnerka Iva, kterou si nyní chce vdovec dokonce vzít.

Když v dubnu 2014 přišel o svou milovanou manželku Ivetu Bartošovou, která se rozhodla dobrovolně ukončit svůj život pod koly vlaku, zhroutil se mu svět. Josef Rychtář se dlouho nemohl ze smrti Ivety vzpamatovat a v minulosti dokonce hovořil o tom, že žádná žena nebude nikdy schopna v jeho životě zastoupit Ivetino místo. Zdá se ale, že nakonec jednu takovou přece jen našel. A teď si ji chce vzít. Informoval o tom web Aha!.

Fanynka Ivety

V rozhovoru pro zmíněnou redakci Josef Rychtář prozradil, jak se se svou partnerkou Ivou Ledvinkovou, se kterou tvoří pár už čtyři roky, seznámil. Došlo k tomu na benzínce nedaleko Rakovníka, na níž se kdysi Rychtář ještě s Ivetou Bartošovou zastavili na kávu. Iva je zbystřila a rozhodla se je oslovit. „Přišla k nám, od obou chtěla autogram a zmizela,” vzpomínal na první setkání Rychtář.

Podnikatel a manžel Ivety Bartošové tenkrát rozhodně nepovažoval setkání za osudové a nikdy by jej nenapadlo, že se s fanynkou opět setká. Ta se mu ale ozvala zhruba čtyři roky po smrti zpěvačky. „Jednoho dne se mi najednou ozvala Iva, že si číslo sehnala na internetu. Chtěla se vidět a jestli prý za ní nechci zajet do Rakovníka,” pokračoval ve vyprávění Rychtář, který na nabídku kývl. Na místo schůzky jej tehdy musel odvézt syn. Sám podnikatel totiž řídit nemohl, neboť mu byl dříve kvůli autonehodě zabaven řidičský průkaz.

Zamiloval se do ní hned

Josef Rychtář se dle svých slov do Ivy zamiloval okamžitě. Dlouho však neměl odvahu na to jí své pocity sdělit. K tomu se odhodlal nyní. Kromě láskyplných slov ale Ivě nabídl i prstýnek a požádal ji o ruku. „Odpovědi se mi ještě nedostalo, já ale doufám, že bude kladná,” prozradil s úsměvem Rychtář, který navzdory tomu, že stále neví, zda se veselka vůbec uskuteční, vyrazil s partnerkou do firmy, která se specializuje na zařizování svateb.