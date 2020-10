Somr se bojí vycházet z domu, jak snáší karanténu kvůli koronaviru?

„I ve zdravotnictví jsou různé obory, ale nemohou si do toho navzájem mluvit. Lidé ale dnes kecají do všeho. Měli by zavřít Facebooky a Instagramy, nebo jak se to všechno jmenuje,“ vyzývala Bohdalová národ ke slušnosti.

„A i novináři by se měli vzpamatovat a dávat do novin víc pozitivních zpráv. Ty negace aby prase vydrželo. A do prčic, ať už se politici přestanou hádat! Stejně jako za bolševika tu máme zase společného nepřítele,“ konstatovala.