Josef Somr a jeho osudové ženy: Bolest i trápení ze zmařené lásky

Zdroj: Profimedia

Josef Somr za svůj život zamotal hlavu nejedné ženě. Postelí charismatického herce prošlo spousta krásek, osudové lásky by ale mohl šarmantní elegán spočítat na prstech jedné ruky. Zvlášť bolestivá byla pro herce ztráta Zuzany Šavrdové, se kterou tvořil pár dlouhé roky.

První velkou láskou Josefa Somra byla Evelyna Steimarová. Do o 11 let staršího herce se tehdy zakoukala při natáčení filmu Soukromá vichřice, Somr jí ale náklonnost zprvu neopětoval.

"Když jsem pak hrála v činoheráku, už si mě začal trochu všímat. Na divadelní mikulášskou nadílku jsem přivedla malou dceru, on seděl u piána, Vendulka si suverénně přisedla a brnkala s ním. Tenkrát se ke mně otočil a řekl: Holky, já vás beru obě. No a to rozhodlo," popsala Steimarová před lety v rozhovoru pro magazín Vlasta.

"Bylo to vážné, toužila jsem po jistotě, jenže jsem odjela točit Baladu pro banditu," přiznala herečka, která nakonec propadla kouzlu Bolka Polívky. "Pepa Somr mi to dlouho neodpustil, půlka kolegů se mnou nemluvila a já jsem se jim ani nedivila. Jenže láska má hodně podob a tahle byla jako smršť. Život se mnou zacloumal, jako občas s každým. Zůstali jsme spolu, za rok jsem měla Aničku," zavzpomínala.

Po smrti Švardové ztratil vůli žít



Zlomené srdce Josefu Somrovi nevydrželo dlouho. Do cesty mu totiž vstoupila další kolegyně, herečka Zuzana Šavrdová, se kterou poté dlouhé roky žil na pražských Vinohradech.

Hrdličky svůj vztah nikdy nestvrdily svatbou, prý k tomu neměly důvod. Šavrdová ale bohužel onemocněla rakovinou a v roce 2011 zemřela. Somra její smrt velice zasáhla a v té době se netajil tím, že ztratil vůli žít.



Slavnému herci tehdy pomáhala Zuzanina sestra Jaroslava a když se Somr oženil, spekulovalo se, zda se stala jeho manželkou právě ona. Somr si ale vzal neznámou ženu Alenu, jejíž identitu dokázal utajit až do samého konce. "Ano, oženil jsem se letos na jaře, víc vám ale nepovím," prozradil herec v roce 2012 poté, co si v Městském divadle přebral Křišťálový globus za celoživotní přínos českého filmu. Novináři si všimli, že má na levé ruce snubní prsten, a herec tak musel s pravdou ven.