Smutek, slzy a slova chvály: Josefu Somrovi dali blízcí poslední sbohem

Kolegy, blízké a přátele legendárního herce Josefa Somra čekal ve středu 26. října ten nejtěžší úkol. Do strašnického krematoria v Praze mu totiž přišli dát poslední sbohem. Smutečního ceremoniálu se zúčastnila celá řada dobře známých tváří českého filmu a pro některé z nich bylo loučení až nesnesitelně náročné.

Herec Josef Somr během svého života ztvárnil nespočet úžasných rolí, díky kterým si vybudoval ohromnou fanouškovskou základnu. Oblíbený mezi lidmi ale nebyl jen pro svůj talent, ale také pro svou laskavou povahu a smysl pro humor. A právě všichni ti, jimž se herec nesmazatelně vepsal do života, se s ním přišli naposledy rozloučit do strašnického krematoria.

Oči plné slz

Mezi smutečními hosty nechyběli například Jiří Bartoška, Jan Kačer, Jitka Zelenohorská anebo Taťjana Medvecká, která dokonce promluvila nad rakví herce. Zpočátku se podle Blesku snažila ovládnout své emoce a nechtěla propuknout v pláč. Jakmile se ale přiblížila ke konci své řeči, smutek a bolest ze ztráty ji naprosto pohltily.

„Naposledy jsem mu volala letos, ptala jsem se ho na zdraví, vnoučata. Poslední slova, která jsem slyšela byla: ‚Mám tě rád’. A já do telefonu volala: ‚Já tebe taky a moc!’. Jsem ráda, že to slyšel. Děkujeme za to, jaký jsi byl, za to, co jsi nám dal, o co jsi nás obohatil. Budiž ti je země lehká, čest tvojí památce,” mluvila k zesnulému herci přes slzy Taťjana Medvecká.

Musela odejít

Do krematoria dorazila i herečka Ljuba Krbová, pro kterou byla viditelně už samotná účast nesmírně náročná. Ve smuteční síni pak vydržela jen patnáct minut, než musela pod náporem emocí odejít. Na konci posledního rozloučení zaznělo několik oblíbených písní herce Josefa Somra a v úplném závěru mu přítomní hosté ještě jednou zatleskali. „Uzavírá se jedna veliká, veliká etapa divadelnictví v Čechách. Odchází velikáni, kteří jsou nenahraditelní,” svěřila se ještě po skončení pohřbu herečka Bára Kodetová.