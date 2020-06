Otec Josefa Šurala je znechucen: Z chování vdovy Denisy je v šoku celá rodina!

Kromě nepříjemných klevet, které začal do médií vypouštět Tomáš Horáček řeší ještě Josef Šural starší jednu nepříjemnost s vdovou po svém synovi. Odmítá mu totiž půjčovat vnoučata a komunikace s ní je údajně velmi problematická!

"Velmi mě mrzí, že Denisa uvádí špatné vztahy s rodinou. O ničem takovém ale nevím, my jsme jí nikdy nic neudělali. Až postupem času vázla z její strany komunikace a o vnoučatech jsme se převážně domlouvali s jejími rodiči. Nyní se s nimi vidíme velmi málo a tuším, že babička, Pepova matka, dokonce vůbec. Doufám, že se to snad do budoucna zlepší," přiznal otec fotbalisty v rozhovoru pro výše zmíněný web.

Že by se vztahy v rodině do budoucna zlepšily ale zatím příliš nevypadá, už ze slov Šurala staršího, který stále chování Denisy neskousl a není sám! "O tom těhotenství jsme se bohužel dověděli až z médií, což je velmi smutné. Byl to pro mě obrovský šok a jedno velké zklamání! Víc to nechci komentovat," uzavřel.