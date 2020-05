Šokující chování vdovy Šuralové: Bratr zesnulého fotbalisty poprvé promluvil!

"Je pravda, že jsme to vzali dost rychle. Je těžké to soudit, ale Denisa celou situaci úplně vytěsnila. Poradili jí to rodiče, zajistili jí dohled psychologů a jí se podařilo z velké části zapomenout na to, co se stalo," snažil se nový partner Šuralové Tomáš Horáček vysvětlit nezvyklé chování "truchlící" vdovy.

Podnikatel tvrdí, že musel Šuralovou uhánět, moc práce mu to ale evidentně nedalo, jelikož po měsíčním vztahu už spolu dvojice očekávala potomka!

Doteď se k celé aféře nevyjadřoval nikdo z rodiny Josefa Šurala, před pár dny ale konečně promluvil bratr zesnulého fotbalisty, Jakub Šural!