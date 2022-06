Osudové ženy Pepy Vojtka: Třikrát se oženil a je otcem pěti dětí

Zdroj: Profimedia

Oblíbený zpěvák a frontman kapely Kabát slaví 57. narozeniny, tak se očekává, zda proběhne divoká oslava, jak se na takového bouřliváka sluší a patří. Je ale možné, že oslava bude skromná a v kruhu rodinném, o Pepovi totiž není v poslední době příliš slyšet.

Kde jsou ty časy, kdy se bývalý bouřlivák a pařmen Josef Vojtek cítil na mejdanech jako doma! V posledních letech raději tráví volný čas se svou rodinou a chová se jako starostlivý otec pěti dětí, které má se čtyřmi různými ženami.

O Vojtkovi se kdysi vyprávěly legendy, jeho tah na branku byl geniální a málokterá sukně mu odolala. Stejně tak, jak vášnivě miluje hudbu, miluje tenhle dlouhovlasý rocker i ženy. I když je pravda, že se v poslední době hodně zklidnil. Přece jen, věk už na to rozhodně má.

Vojtek byl třikrát ženatý a má pět dětí

Během svého života byl Pepa třikrát ženatý. Jeho první manželka se jmenovala Jindřiška a nepatřila do showbyznysové sorty lidí. Manželství jim příliš dlouho nevydrželo a po narození syna Josefa vzal kramle. Sám moc dlouho nezůstal, ale spíše se jednalo o vztahy na jednu noc. Než ale potkal něžnou a krásnou blondýnku, herečku Sabinu Laurinovou.

Zamiloval se do ní na první pohled a myslel si, že to bude láska na celý život. Pár spolu má dceru Valentýnu, kterou převážně vychovává herečka. Bohužel to dvojici, které se přezdívalo kráska a zvíře nevydrželo. Poté, co na Pepu praskla asi padesátá nevěra, Sabina vzala rozum do hrsti, sbalila sebe i dceru a Pepovi dala kopačky. Dlouhou dobu trpěla a se zpěvákem nechtěla mít nic společného.

Začal si s manželčinou nejlepší kamarádkou

Pak přišla na řadu tmavovlasá Libuška, která byla bývalou manželkou zpěváka Daniela Hůlky. Opět se konala velkolepá svatba a přišlo další dítě. Tentokrát syn Matyáš. Jenže to by nebyl Josef, aby to zase celé nezamotal, a to tak, že se zamiloval do Libuščiny kamarádky a kolegyně, tanečnice Jovanky. Ta svodům hudebníka neodolala a pár se začal za Libuščinými zády scházet. Vše samozřejmě prasklo a Pepa si opět balil kufry a šel o dům dál.

U Jovanky, kterou si nezapomněl opět vzít a udělat jí děti rovnou dvě, syny Adama a Alberta, zatím stále je, i když se proslýchá, že jeho eskapád má rázná blondýnka občas dost. Naposledy se řešily jeho noční výlety do domu Veroniky Šimůnkové nebo tajná dostaveníčka se zpěvačkou Kamilou Nývltovou. Tak snad se Pepa poučil a ve svých 57 letech dá konečně pokoj.

