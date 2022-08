Josef Zíma býval idolem mnoha žen, oči měl ale jen pro jednu z nich

Zdroj: 'Jan Handrejch / Právo / Profimedia'

Devadesátiletý zpěvák a herec Josef Zíma se do povědomí širší veřejnosti dostal hlavně coby princ Radovan z legendární pohádky Princezna se zlatou hvězdou, díky které se stal idolem spousty dívek a žen. Své slávy ovšem umělec nikdy nezneužíval a drtivou část svého života zasvětil jen jedné lásce.

Herec a milovník dechovky Josef Zíma má na svém kontě mnoho různých rolí, mezi ty nejvýznamnější a zároveň ty, které jej vynesly na vrchol, bezesporu patří role prince Radovana z nesmrtelné pohádky Princezna se zlatou hvězdou. Tehdy sedmadvacetiletý Zíma zcela učaroval spousty divaček a rychle se stal jejich idolem. Zájemkyně o jeho srdce měly ale smůlu.

Věrný své lásce

Již v době, kdy se zmíněná pohádky natáčela, se Josef Zíma oženil s herečkou Evou Klepáčkovou, která ztvárnila hlavní roli v další legendární pohádce s názvem Hrátky s čertem. A byla to právě ona, s kým Zíma strávil podstatnou část svého života. „To byla moje celoživotní láska. Bez jednoho roku jsme se málem dožili diamantové svatby, to znamená šedesáti let společných. Bohužel mě opustila. Tak jsem tady už od té doby přes deset let bez ní. Ale říkám, to je jedna a jediná celoživotní láska, kterou jsem měl,” vzpomínal v rozhovoru pro iDNES na Josef Zíma na manželku, která v červnu 2012 zemřela.

Velká oslava

Josef Zíma před nedávnem oslavil své devadesáté narozeniny a oslava to byla pochopitelně velkolepá. „Byl jsem rád, že to mám za sebou. Ne kvůli účinkování nebo té samotné akci, ale kvůli těm přípravám a všemu kolem toho. Poněvadž jsme dělali dva velké pořady. S Alešem Cibulkou Tobogán v Divadle ABC, v mém rodném divadle, kde jsem byl prakticky až do penze. A potom byl takový program interní v Divadle U Hasičů, kde jsem měl Orchestr Karla Vlacha a kde se mnou zpívaly Yvetta Simonová, Pavlína Filipovská. To bylo takový jako ‚už doma’, jenom pro zvané,” vyprávěl herec a zpěvák.

Sám devadesátiletý zpěvák byl ovšem dle svých slov poměrně překvapený z toho, že se takového úctyhodného věku vůbec dožil. „Poněvadž jsem s tím nepočítal v žádném případě, ani ve snu. Ale je to tady, nedá se nic dělat. Jsem totiž z rodiny, ve které žádná dlouhověkost nebyla. Tatínek mi odešel v 57 letech, maminka ve 64. Akorát dědeček z tatínkovy strany se dožil 94. Tak možná, že tam nějaký gen přeskočil,” svěřil se ještě.