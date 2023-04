Zíma přišel na natáčení Princezny se zlatou hvězdou opilý, slavil narození dcery

Zdroj: Profimedia

Legendární princ z oblíbené české pohádky a zpěvák dechovek Josef Zíma už dávno není žádný mladík, ale i přesto mu to i po devadesátce v muzice šlape jako kdysi. Sice už při práci nepopíjí, ale jak sám říká, drží ho při životě.

Herce a zpěváka Josefa Zímu proslavila pohádka z roku 1959 s názvem Princezna se zlatou hvězdou, kde si střihl prince Radovana. Z role byl tenkrát nadšený, protože si mohl zahrát s takovými herci, ke kterým vzhlížel.

„Byl jsem rád, že mi režisér Frič svěřil tu roli, protože jsem se tam setkal s lidmi, kterým bych nejradši chodil pro pivo a leštil boty. Tam byl pan Neumann, Kohout, Pištěk, Smolík, Růžek… A já jsem tam byl jako kandrdas – tak se říká začátečníkům hereckého řemesla,“ zavzpomínal Zíma pro 7 pádů Honzy Dědka.

Na natáčení pohádky Princezna se zlatou hvězdou přišel opilý

Na natáčení této divácky oblíbené pohádky nikdy nezapomene ještě z dalšího důvodu, a to toho, že se mu narodila dcera.

„Tu scénu, kde se potkám v zahradě s princeznou… to jsem byl ožralej. To se mi narodila v noci dcera, a tak jsem jako slušný člověk nespal tu noc. Maskéři pak ráno měli co dělat. A ten hlas byl o nějakých pět tónů dole. No, vychlastanej," smál se Josef a dodal, že za jeden natáčecí den měl sto padesát korun. A jelikož točil jen pět dní, na příliš velké peníze si opravdu nepřišel.

Zajímavostí je, že princeznu Ladu měla původně hrát právě Zímova manželka Eva Klepáčová. Byla však v pokročilém stádiu těhotenství, a tak ji nahradila Marie Kyselková. Ta sice byla také těhotná, ale ještě to na ní nebylo vidět.

S manželkou žil ve spokojeném manželství téměř šedesát let

Rodinné zázemí měl zpěvák a herec skvělé. S manželkou prožil 59 let spokojeného manželství. Na otázku, proč jim to s manželkou tak klape, Pepíček vždy odpovídal, že je to proto, že se málo vidí.

"Eva byla furt v divadle nebo na zájezdě nebo v televizi. Proto to vydrželo. Kdybychom byli pořád spolu, to by byl náš konec. Lidi se na sebe musí umět těšit, radovat se, že se vidí. Opravdu jsme se měli rádi, i přes všechny eskapády, ke kterým buď z mé nebo její strany došlo, vždycky jsme byli ty a já.“

Poté, co Klepáčová v roce 2012 zemřela, Josefovi už ke štěstí zůstala jen hudba. Té se věnuje dodnes, což je vzhledem k jeho věku neuvěřitelný výkon.