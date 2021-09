Josef Zíma předpovídal, že se na pódia nevrátí, nyní ho hudba drží při životě

Zdroj: Profimedia

Josef Zíma měl minulý rok velice temné myšlenky. Kvůli covidu nemohl zpěvák dlouhé měsíce vystupovat a předpovídal, že už se návratu na pódia nedočká. Situace se ale obrátila a Zíma rok před devadesátkou opět čile koncertuje!

Josef Zíma v době pandemie vyloženě trpěl. Zpěváka během lockdownu dohnaly deprese a v té době přemýšlel, zda se vůbec ještě někdy vrátí ke své milované muzice.

"Strach mám velký. Jsem už starší člověk. Ven se moc nedostanu a návštěvy jsem zrušil. Do toho mi chybí publikum a vystoupení. Současná situace není dobrá. Koronavirus mě zkrátka odřízl od světa," řekl tehdy zdrcený hudebník pro zivotvcesku.cz.

Zíma na období, kdy nemohl koncertovat vzpomíná velice nerad.

Zíma během lockdownu trpěl: Jen jsem čuměl do zdi

"Nedovedete si představit, jaký jsem měl život, když jsem jen čuměl do zdi a maximálně jsem dělal rádio, které si mohu připravovat doma. Mám pravidelný sobotní pořad. Jen jsem se musel jednou za měsíc dostavit do Karlína natočit průvodní slovo. To byla jediná moje práce. Když se člověk belhá, tak toho víc taky dělat nemůže," prozradil Josef Zíma eXtra.

Hudebník má ale veliké obavy, že po volbách přijdou další vládní omezení, kvůli kterým bude muset koncertování přerušit.

"Co dělám? Hlavně účinkuju. Covid nám konečně dovolil vystupovat. Počítám, že to vydrží do voleb. Pak bude zase konec. Teď to nezavřou, museli to uvolnit, aby jim lidé šli k volbám," sdělil stejnému webu.

Jsem na muzice a publiku závislý, říká Zíma

Josef Zíma si aktuální rozvolnění užívá naplno a s překážkami, které mu život nachystal, si hravě poradí. "Naštěstí od doby, kdy se vystupovat zase smí, mě všude vozili, všude mě dopravili prakticky až před mikrofon. Někde to bylo trochu složitější, namáhavější, hlavně na venkovských pracovištích. Občas postavili takové schůdky, že bych se na pódium bez pomoci nedostal. Ale všechno jsem nakonec zvládl," pochlubil se výše zmíněnému webu.

Pro zpěváka je hudba hnacím motorem a proto je rád, že má ještě před sebou domluvené koncerty.

"Jsem opravdu moc rád, že můžu dělat. To víte, jsem na muzice a publiku závislý, drží mě při životě. Už mám za sebou řadu vystoupení a naštěstí řadu jich mám ještě před sebou," uzavřel.