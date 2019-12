Josef Zíma daboval Ivánka v Mrazíkovi: Co na něm nenáviděl?

Herec, zpěvák a také legenda české dechovky. Tak to je Josef Zíma, který nedávno dostal vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Když se dozvěděl, že mu má být uděleno vyznamenání, neskrýval rozpaky. „Překvapilo mě to asi tak, jako to překvapí každého, kdo se v takové situaci ocitne. Zároveň se na Pražský hrad těším jako každý, kdo takové pozvání obdrží. Jedná se o vyjádření spokojenosti s tím, co dělám, a je to pro mě velká čest. Mám z toho příjemný pocit,“ řekl pro iDnes.cz. Pravdou je, že přínos kultuře mu nemůže nikdo upřít.