Josef Laufer: Role po Karlu Gottovi se nedočkal, byla prokletá?

Právě v těchto dnech měl Josef Laufer trávit svůj čas na place natáčením filmu, jenže, jeho vážný stav to bohužel nedovolí. Pikantní ovšem je, že režisér si původně vybral na tuto roli Karla Gotta. Ten ale vloni zemřel na rakovinu!

Štafetu měl po zpěvákovi přebrat právě Laufer a opět se pouhých pár týdnů před zahájením natáčení skončil v umělém spánku! Od té doby se začalo o roli říkat, že je prokletá!

Tvůrci nemohli na Josefa Laufera čekat a proto do snímku obsadili Ladislava Freje. Zpěváka by tento fakt nejspíš mrzel, jelikož se na projekt velmi těšil. "Tím hlavním důvodem, proč jsem to vzal, je ale asi Jiří Krampol, se kterým mě pojí dávné přátelství," tvrdil nedávno. Nezbývá než doufat, že se Laufer již brzy probudí a dožene vše, co za dobu svého "odpočinku" zameškal…