Starej chlap a sedm dětí: Hanychová kritizovala Koktu přímo před Ornellou

Agáta Hanychová na svém Instagramu pravidelně dělá živé vaření s hosty a tentokrát si do své kuchyně pozvala trojnásobnou maminku Ornellu Koktovou. K překvapení sledujících se začala Hanychová do své "kamarádky" během pečení kremrolí navážet a přímo před ní zkritizovala jejího manžela Josefa Koktu!

Agáta Hanychová a Ornella Koktová si dříve nemohly přijít na jméno, dnes jsou ale obě zasloužilé maminky a jejich vztahy se natolik zlepšily, že se dokonce sešly u Agáty na Instagramu a pustily se do společného pečení tradičních kremrolí.

Jisté napětí ovšem bylo cítit ve vzduchu, a to zejména ze strany Hanychové, která měla během celého vstupu neustále nevhodné poznámky na Koktovou i jejího manžela.

"Ty vole starej a ještě sedm dětí, jo? A jeho děti jsou ještě starší než ty, jo? Ty jsi normálně dobytek," nebrala si Agáta s Ornellou servítky.

Jsem sice hubená, ale nikdo se mnou nevydrží

Poté, co Agáta Hanychová zkritizovala manžela Koktové, pustila se i do její kypřejší postavy. Ornella má totiž po třech porodech pár kil nahoře a Agáta se toho ihned chytla.

"Ornella by potřebovala plastiku tváří. No, ale když zhubneš, tak to nebudeš mít, ne, ty tváře?" obula se Hanychová do Koktové v živém vysílání.

"Hodně jíš, jsem si všimla. Se nijak neomezuješ, viď. Já jsem sice hubená, ale nikdo se mnou nevydrží, to říká i moje máma," snažila se Agáta obrátit svou kritiku do vtipu. Sledující si ale kritických poznámek všimli a postavili se na stranu Ornelly.

Lepší starej chlap, než žádnej

"Obdivuji Ornellu, jak ustála s humorem a úsměvem ty uštěpačný poznámky od Agáty, které mi přišly nevhodné a urážlivé. Ornella je super holka. Někdy je lepší starej, hodnej voňavej a nápomocnej se vším, než žádnej," okomentovali fanoušci vystupování Hanychové.

"Ornella super. Normální ženská, která, světe, div se, po třech dětech má pár kilo navíc. I tak je pěkná, plná života a asi i šťastná. Což se o Agátě říct nedá. Sice hubená, ale nešťastná a protivná. Všechno není o tom, kolik člověk váží, Agáto. Z Ornelly vyzařuje i tak větší ženskost, tak si uvědom, že vše není o postavě. Ty tvoje urážky byly fakt ubohý a trapný," zastávají se lidé houfně Koktové, která podle nich ustála celé divadlo s velikou ctí.

Hanychová byla v době živého vysílání krátce po rozchodu s chirurgem Andrejem Nikovem, a to byl možná důvod jejího nabroušeného jazýčku. U fanoušků si ale svým arogantním chováním příliš nepolepšila.

Hanychová se podle sledujících chovala nevhodně