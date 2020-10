Bloger Jozef Kmeťo zemřel na covid: Před smrtí natočil mrazivé video!

Jozef Kmeťo ve svém posledním videu sotva popadá dech a je vidět, že mu je skutečně zle. "Milí přátelé, nikdy se nenechte ovlivňovat lidmi, kteří nevěří na koronavirus. Živým příkladem covidu jsem já. Dnes mě odváží sanitka do nemocnice, protože mé dýchání se velmi zhoršilo a je to vážný stav, vezou mě na infekční oddělení," promlouval bloger k lidem.

Kmeťo ve videu také zdůrazňoval, že veřejnost covid podceňuje a neuvědomují si možné následky nákazy!

"Byl bych velmi rád, kdybyste lidi, kteří nevěří a myslí si, že koronavirus je jen chřipečka, začali konečně posílat do zadku, protože to není pravda, a víte, co je nejhorší? Nejhorší je, že na to nevinní lidé doplácí. Nevím, jak dopadnu, ale chtěl jsem vám tohle říct," vzkázal Kmeťo a tehdy netušil, že to budou jeho poslední slova!