Drsná nehoda Joža Ráže: Lékaři mu dávali šanci na přežití jen deset procent

Psal se den 20. červen 1999, když muž jménem Hans-Jörg Falk nedal při řízení přednost motorce zpěváka skupiny Elán Joža Ráže, oba se střetli. Zpěvák skončil v kómatu v nemocnici a viník nehody utekl za hranice dřív, než dorazila policie. Lítost Rážovi projevil až po dlouhých patnácti letech.

Legendární zpěvák skupiny Elán Jožo Ráž se narodil před osmašedesáti lety v Bratislavě v tehdejším Československu. V mládí ho bavila psychologie, kterou vystudoval na Univerzitě Karlově v Bratislavě.

Nakonec u něj ale zvítězila hudba a vstoupil do skupiny Elán, kterou roku 1069 založil Vašo Patejdl. Tam Ráž hrál na baskytaru a působil jako zpěvák. Dalším členem byl Jano Baláž, který vstoupil do kapely roku 1981. Rážovým největším hitem je píseň Voda, čo ma drží nad vodou pro film Fontána pre Zuzanu 3.

Brutální nehoda se nestala jeho chybou

Jožo měl vždy rád motorky a rychlou jízdu. Nehoda roku 1999 však nebyla jeho chyba. Jistý Hans-Jörg Falk, německý strojní inženýr, mu nedal při jízdě přednost a naboural do jeho motorky. Po nehodě navíc utekl a zpěvákovi nepomohl. Zmizel do zahraničí, kde dlouhých patnáct let mlčel.

Ráž dopadl zle. Dva měsíce byl v kómatu a po probuzení se musel učit znovu chodit i mluvit. Nehoda byla hrozivá. Dle knihy Marcely Titzlové, Jožo Ráž - Návrat z nebe, se zpěvákovo tělo odrazilo od kapoty auta viníka, přelétlo střechu a dopadlo tváří dolů na koleje. Z hlavy se mu řinula krev a měl podivně zkroucenou nohu.

Viník nehody se schovával patnáct let v zahraničí

Nakonec u něj zastavili motorkáři a ti zavolali záchranku. V nemocnici dávali lékaři Rážovi pouhých deset procent na přežití. Nakonec sebral zpěvák všechen zbytek sil a přežil. Sice se dával dohromady opravdu dlouho, ale nakonec to zvládl.

Viník nehody se však schovával dlouhých patnáct let, než se prostřednictvím webu čas.sk zpěvákovi omluvil.

Podle Blesku zněla omluva následovně: "Pane Ráži, je mi to extrémně líto, že se to stalo. Velmi, velmi líto… Byla to má chyba, špatně jsem odbočil a dlouho se díval doprava. Velice mě těší, že jste se dal dohromady a jste i nadále úspěšný. Přeji vám všechno dobré."

Ráž prý omluvu přijal. Nechal se slyšet, že podnikateli odpustil už dávno.