Hvězdy filmu Pretty woman kdysi a dnes: Julia Roberts snad nestárne

Kdo by nemiloval romantický film Pretty Woman, kde se milionář zamiluje do obyčejné prostitutky. Nejen, že tento snímek udělal z mladičké Julie Roberts hvězdu, ale také našel Richardovi Gerovi slavnou a krásnou manželku. Jak vypadají hvězdy tohoto filmu teď?

Když třiadvacetiletá dlouhonohá a dlouhovlasá herečka Julie Roberts excelovala po boku fešáka a ostříleného herce Richarda Gera ve filmu Pretty Woman, nikdo nečekal, že se z něj stane kultovní legenda, která se bude vysílat pravidelně po celém světě dodnes.

Film dostal Julii na výsluní a z Richarda udělal hvězdu první velikosti. Od té doby uběhlo více než třicet let a nutno podotknout, že se herečka od té doby téměř nezměnila. Vypadá to, jako by pila elixír mládí po litrech.

Roberts byla nervózní a na roli se připravovala

Mladá herečka byla během natáčení velmi nervózní a milostné scény s Gerem si prý vůbec neužívala. Přípravu na film však nepodceňovala. Scházela se se skutečnými prostitutkami, aby zjistila, jak opravdu žijí a do role se pak mohla opravdu vžít.

A snaha se jí vyplatila. Za roli prostitutky Vivian získala mnoho ocenění a dostala se mezi tu největší hollywoodskou smetánku. Navíc nikdy neztratila skromnost, úsměv na tváři a lidskost. To se jen tak nevidí a jen málo opravdových hvězd vede spokojený život bez skandálů jako ona.

Se svým druhým manželem Danielem Moderem má dvojčata Phinnaeuse a Hazel a o tři roky mladšího syna Henryho.

Gere díky tomuto filmu sbalil topmodelku

Ani Richard Gere nebyl ochuzen o slávu. Díky ní si ho dokonce všimla slavná topmodelka Cindy Crawford, která si ho vzala. Sice vztah vydržel jen čtyři roky, ale Gere se i tak může pyšnit, že měl díky této roli v posteli jednu z nejkrásnějších žen světa. Šťastný nebyl Richard ani s druhou manželkou Carey Lowell. S tou má syna Homera.

Zajímavostí je, že Richard zpočátku o roli ve filmu vůbec nestál a nakonec to byla právě Julia, která ho přesvědčila. Podle portálu collider.com mu podstrčila papírek se vzkazem: „Prosím, přijmi tu roli!“ No a Gere byl mladou herečkou tak okouzlen, že ji přijal. A dobře udělal!

Na ukázku z filmu Pretty Woman se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube