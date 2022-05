Idol dívek Julián Záhorovský je zamilovaný, partnerku potkal na Instagramu

Zdroj: Profimedia

První řada Superstar vynesla Juliánovi Záhorovskému obrovskou popularitu. O fanynky v době největší slávy neměl nouzi, lásku potkal ale až teď. Po řadě nevydařených vztahů se bezhlavě zamiloval a s mladičkou partnerkou už dokonce bydlí.

Po slávě už netouží

Na veřejnost vyšel s partnerkou Terezou poprvé u příležitosti premiéry filmu Po čem muži touží 2. K filmu složil titulní píseň. „V prvním díle si režisér vybral můj hotový song, tady mě ale oslovil, abych mu napsal nový přímo pro tento film. Píseň je také na mé nové desce Nebojme se být veselí, která nedávno vyšla,“ prozradil pro Expres. Zároveň se přiznal, že už po velké popularitě netouží, přeje si jen, aby jeho písně byly známé. Rád by se prošel po kempu a slyšel, jak někdo hraje a zpívá jeho píseň, tak jako on v mladí hrával Wanastowi Vjecy.

Instagram jako knihovna

„Jmenuje se Tereza, je z Moravy a jsme spolu asi tři měsíce. Je s ní zábava, je mladší než já a dává mi klid. Je stydlivá, nikde nechce být moc prezentována, necpe se do novin, ale má ráda můj humor, což mě hrozně baví. Házím hlášky, dělám ze sebe blbce, lidem můžu přijít jako magor, ale když vidím, jak se láme v pase, stojí mi to za to,“ říká spokojeně idol dívčích srdcí premiérové řady Superstar. Jejich seznámení přitom předcházela obrovská náhoda. „Poznali jsme se na Instagramu. Ona mi něco lajknula a já si řekl, že je to hezká holka a ozval jsem se jí. My ale lidem říkáme, že jsme se poznali v knihovně. Instagram je vlastně taková knihovna,“ dodal zpěvák. Podle jeho slov by právě Tereza mohla být konečně ta pravá. „Je to hrozně fajn a v mém věku už není na co čekat. Seznámila mě s rodiči, jsme skoro pořád spolu a zatím jsme neměli žádný výstup. Vůbec se nedohadujeme, vycházíme si ve všem vstříc a snažíme se dělat maximum pro ten vztah.“