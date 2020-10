Juraj Herz vášnivě miloval ženy: Které v jeho životě znamenaly nejvíc?

„Juraj je s Martinou velice šťastný a chtěl být volný. Třeba už kvůli společným cestám. Bylo mu v hotelích trapné, když měl v dokladech ženatý. Navíc Martina si taky tajně přála, aby nechodila s ženáčem,“ dodal zdroj.

Juraj se tedy kvůli milence rozvedl. „V pětačtyřiceti a v pětasedmdesáti letech, což nám tehdy bylo, už člověk ví, že toho druhého nepředělá. I když bychom to nejradši udělali z gruntu, byli jsme oba natolik moudří, že jsme věděli, že to není možné. Takže jsme to vzali tak, jak to bylo. Ve zmíněném věku už to přizpůsobení není zase takový problém,“ vysvětlovala Martina, jak přistupovala k začátku vztahu pro deník.cz.