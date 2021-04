Juraj Jakubisko skončil v nemocnici: Mohl za to těžký průběh covidu

Ze všech sil se snažil, aby s obávaným koronavirem nepřišel do styku, přesto se jím nakazil. Oblíbeného režiséra Juraje Jakubiska přitom covid zasáhl v plné síle, sympatický Slovák musel být dokonce kvůli těžkému průběhu hospitalizován…

Přestože se lidé chrání před nákazou koronaviru všemožnými způsoby, čas od času se stane, že se k nim onemocnění přece jen dostane. A přesně to se stalo i oblíbenému slovenskému režisérovi Juraji Jakubiskovi a jeho manželce Deaně. Juraje přitom nemoc postihla takovým způsobem, že musel být převezen do nemocnice, informoval server cas.sk.

Snížená imunita

Blízcí režiséra měli pořádný strach. Jakubisko totiž před lety absolvoval transplantaci srdce, v důsledku které má nyní sníženou imunitu. Spadá tak do rizikové skupiny. První zprávy o jeho hospitalizaci se objevily už v únoru. Tehdy se ale hovořilo o náhlých potížích s ledvinami. S pravdou ale vyšla nyní najevo jeho manželka Deana v pořadu Smotánka na televizní stanici Markíza. Tam totiž přiznala, že kromě problémů s ledvinami strávil její milý v nemocnici dva týdny rovněž kvůli těžkému průběhu covidu.

„My jsme s Jurajem byli fakt velmi izolovaní, takže já vůbec nevím, jaký zázrak se stal, že se to k nám dostalo, ale stalo se. Ani ministr zdravotnictví, ani státní tajemník by toho Juraje neuchránil, nebýt toho, že lékaři, nemocnice, by nespolupracovali přímo s rodinou,” nechala se Deana slyšet s tím, že si s manželem dávali velký pozor na to, aby s nejdiskutovanějším onemocněním současnosti vůbec přišli do styku.

Hodně zhubl

Přestože průběh covidu nebyl i Juraje Jakubiska zanedbatelný, nakonec vše dobře dopadlo. „Už je na tom velmi dobře. Už začíná, jak se říká u nás v Česku, zlobit, což je to nejlepší znamení,” uklidnila všechny Deana, která se živí jako producentka. Dokonce i o manželově stavu vtipkovala. „Myslím, že více těch, kteří ten covid překonali, ví, že je to dobrá odtučňovací kůra. I Juraj hodně zhubl. Za chvílí však bude mít původní váhu,” dodala ještě.

Zdroj: Youtube