Jejich láska trvala čtyřicet let: Manželka Jakubiska odhalila detaily smrti

Juraj Jakubisko rozhodně nepatřil mezi přelétavé celebrity a dlouhých sedmatřicet let žil po boku jedné ženy. Jak se zesnulý režisér s Deanou Horváthovou seznámil?

Juraj Jakubisko s Deanou Horváthovou Jakubiskovou byli jedním z nejstálejším manželských párů československého showbyznysu. Dvojice spolu prožila bezmála čtyřicet let a rozdělila je až nedávná smrt režiséra.



"Deana chodila do dabingu na Kolibu, vídával jsem ji chodit pod okna střižny, když jsem stříhal film Postav dům, zasaď strom. Znal jsem ji jako vynikající herečku Národního divadla, ale ona mě neznala. Vzpomínám si, jak moc mě zaujala. Byla nepřehlédnutelná. Vypadala jako španělská Infanta, nosila totiž klobouky. Občas jsem jí zamával, ona ze slušnosti zamávala zpátky. Když jsme se náhodně osobně setkali, zeptala se mě, jestli se jí bojím. Vtipně jsem jí na to odpověděl, že bych s ní šel i do pekla. A tak jsem v tom pekle už 35 let," zavzpomínal Jakubisko v roce 2020 na seznámení s osudovou ženou.

"Ale pohledy se nám setkaly ještě předtím. Přišla jsem si na Kolibu do ateliéru pro fotografie k autogramiádě. Končila jsem herectví, hostovala jsem v Národním divadle a s Majkou Macákovou nás poslali na filmový festival do Karlových Varů. V koutě stál Juraj a dlouho se na mě upřeně díval. Dodnes si ten pohled pamatuji. Pozdravil a zničehonic odešel. Zeptala jsem se Zuzky Mináčové, kdo to byl. Byla překvapená, že ho neznám. Odpověděla mi, že je to Juraj Jakubisko, na což jsem ze žertu řekla: Aha, ten netočící režisér," doplnila ho tehdy jeho manželka Deana. Na začátku vztahu přitom nikdo netipoval, že by spolu mohli vydržet dlouhé roky a to hlavně kvůli výbušným povahám.

Nechtěl svým přátelům dát za pravdu

"Výbušnost je přirozená vlastnost každé tvůrčí osobnosti. Byla oboustranná. Ani mně, ani Deaně nevadila. I přesto, že jsem objevil rozdílnost našich povah, nechtěl jsem svým přátelům dát za pravdu. Rozhodl jsem se, že ve vztahu vydržím celý rok. Jenže jaksi jsem při své práci na toto předsevzetí zapomněl. Když jsem si na to vzpomněl, bylo už pozdě. Byl jsem zamilovaný více než na začátku," vysvětlil kdysi Jakubisko.

"Manželství nás oba poznamenalo. Na začátku byla Deana vážnější, zásadová, pořádkumilovná, zodpovědná. Já jsem byl ten bohém, který rozsvěcel světla po celém domě, ale už nezhasínal. Otvíral dveře, ale nezavíral je za sebou. Po letech vzájemného soužití jsme se povahově promíchali. Za Deankou nyní zhasínám světlo a zavírám dveře já," dodal umělec.

"Nejkrásnější změna ale je, že jednoho dne přestanete být dva a je s vámi človíček, který vás potřebuje, který vám oběma určuje váš čas na sebe, na práci, na lásku, prostě na život. A všechno je jinak," přiznala Horváthová, se kterou Jakubisko zplodil syna Jorika. Z prvního manželství pak zůstala po režisérovi ještě dcera Janette.

Zemřel v sanitce

Pár dní po smrti Juraja Jakubiska odtajnila Deana Horváthová detaily odchodu jejího milovaného muže. Režisérovi se během práce náhle udělalo zle a musela být k němu povolána záchranka.

"Byl slabý, ale v klidu. Jela jsem za sanitkou taxíkem. Když jsme dojeli do IKEM, Juraj už nedýchal. Vypadal ale uvolněně a pokojně," svěřila se Horváthová Blesku.

Lékaři jí posléze dali prostor se s manželem naposledy rozloučit. "Nemohla jsem Jurajka držet za ruku, když odcházel, ale v IKEMu mě s ním nechali hodinku samotnou. Měl hladkou tvář jako chlapec, vypadal tak vyrovnaně. Naše láska trvala 40 let a z toho 38 jsme byli manželé. Zase se sejdeme," pronesla vdova, která je z náhlého odchodu životní lásky naprosto zdrcená.

Juraj Jakubisko byl ještě v den své smrti aktivní a pracoval na svých projektech

