Další veliká ztráta pro český showbyznys: Zemřel Juraj Jakubisko

Zdroj: Profimedia

Juraj Jakubisko zemřel ve věku 84 let. Smutnou zprávu potvrdila slovenské RTVS jeho dcera Janette Jakubisková, která také sdílela informaci na své sociální síti. Oceňovaný slovenský režisér zemřel krátce před páteční půlnocí. Jak na zesnulého umělce vzpomínají kolegové z branže?

Juraj Jakubisko, který stále za úspěšnými snímky Bathory či Post Coitum měl posledních roky nepříjemné zdravotní komplikace. Režisér nejprve prodělal velmi těžký covid, a následně byl hospitalizován kvůli problémům s ledvinami.

V roce 2012 navíc Jakubisko podstoupil transplantaci srdce, takže každá běžná infekce prakticky ohrožovala jeho život. Poslední dny strávil ve velmi vážném stavu v IKEMu, ze kterého už se bohužel domů nevrátil.

I přes nalomené zdraví se ale režisér stále snažil pracovat. Svou energii věnoval dokončení snímku Perinbaba, stihl dopsat scénář k filmu Kruh v Kruhu a pustil se také do malování, které se stalo jeho největším koníčkem. Smrt Jakubiska zasáhla nejen jeho nejbližší a fanoušky, ale také kolegy z showbyznysu, kteří na něj s láskou vzpomínají a shodující se na tom, že odešla další veliká osobnost.

Kolegové vzpomínají

Hudební skladatel Ondřej Soukup spolupracoval s Janem Jiráskem na hudbě k Jakubiskovým filmům Nejasná zpráva o konci světa a Perinbaba a dva světy. "Juraj byl geniální. V mnoha směrech. Když píšu hudbu k filmům, pouštím si je pořád dokola a když jsem se takhle opakovaně díval na jeho snímky, žasnul jsem, kolik je v nich detailů, které na jedno zhlédnutí nemáte šanci pobrat. Jsou výtvarně dokonale propracované a pro hudební skladatele nesmírně inspirující. Měl i obrovský cit pro hudbu, jenže ten cit se každý den měnil. Takže s čím byl dnes spokojený, už zítra neplatilo. Byl ztělesněním toho, co říkal tuším Picasso, že dílo není dokončeno, ale opuštěno. To se projevilo na druhé Perinbabě, jejíž premiéra se kvůli covidu odsouvala. Takže na ni pořád pracoval, piloval, zkoumal, co by se dalo ještě vylepšit. Já jsem ho měl strašně rád a doufám, že jeho duše už ze sebe sňala všechno to trápení a došla konečně pokoje" zavzpomínal hudebník na Juraje Jakubiska pro Idnes.

"Byl to úžasný filmař, nejen v českém, ale i v evropském kontextu. Strašně rád jsem četl jeho scénáře, to byly krásně výtvarně zpracované knihy. S ním jsem se taky těsně před revolucí s filmem Sedím na konári a je mi dobre podíval na festival v Benátkách. Měl jedinečný humor a pohled na svět," sdělil stejnému webu Ondřej Pavelka, který s ním natočil filmy Postav dom, zasaď strom, Sedím na konári a je mi dobre a Post coitum.

K Jakubiskově smrti se na Facebooku vyjádřil také režisér Jiří Strach: "Zemřel Juraj Jakubisko. Filmař, umělec a člověk, kterému v imaginaci nikdo z nás filmařů nesahá ani po kotníky. Kéž mu v nebi oplatí jen dobrým."

Juraj Jakubisko byl do poslední chvilky aktivní a pracoval na svých projektech

Zdroj: Profimedia